Versteckte Armut ist im Burgenland großes Problem

Um weiterhin helfen zu können, sammelt die Caritas am kommenden Sonntag, dem Welttag der Armen, in den Pfarren Spenden im Rahmen der „Elisabeth-Sammlung“. Schon 30 Euro genügen, damit eine Familie in Not ihre Wohnung warm halten kann. Mit 100 Euro wiederum kann man dazu beitragen, dass in Not geratene Alleinerziehende wie Marlene Horvath einen Wocheneinkauf finanzieren können.