Mächtiger Chef der LGA tritt ab

Nun der Knalleffekt: LGA-Vorstand Konrad Kogler (60), der zuvor als Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit sowie als Landespolizeidirektor tätig gewesen ist, erklärt in einem Brief an Mitarbeiter: „Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, Sie persönlich darüber zu informieren, dass ich mich nach mehr als fünf Jahren begeisterter Aufbauarbeit, die wir nun abgeschlossen haben, nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode als Vorstand der NÖ-LGA bewerben werde.“