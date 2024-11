Sturm stemmt sich noch gegen Ilzer-Wechsel

Dass Sturm nach Schicker und dem Technischen Direktor Paul Pajduch nun auch wohl große Teile des Trainerteams an Hoffenheim verlieren könnte, sorgt in Graz für Unmut. „Ich verstehe, dass das emotional verfolgt und kritisch beäugt wird“, erklärte Schicker. Eine derartige Vorgehensweise sei in anderen Branchen völlig normal, schränkte er neben wohl wertschätzend gemeinten Worten ein: „Ich trage Sturm immer noch in meinem Herzen.“