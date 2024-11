Ein kleiner Stern, der in den Urwald reist

In ihrem zweiten Kinderbuch „Sabu und der Tiger Nao“ geht es dieses Mal um einen kleinen Stern, der in den Urwald reist. Dort wird er zunächst vom Tiger verspeist. Nachdem die Großkatze auf Anraten anderer Urwaldbewohner den kleinen Stern wieder ausgespuckt hat, gehen die Tiere mit dem kleinen Stern auf Erkundungstour und erleben das eine oder andere Abenteuer. Dann allerdings bekommt der Himmelsbewohner Heimweh. Doch mithilfe von Giraffe Ella, Elefantin Manu und Affe Polli gelingt das scheinbar Unmögliche: Der kleine Stern schafft es zurück in den Himmel.