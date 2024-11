Prozessstart: Chirurgin kämpft gegen Entlassung

Am Mittwoch startete am Arbeits- und Zivilgericht der Prozess jener steirischen Ärztin, deren Tochter im Zuge einer Not-OP am 13. Jänner am Grazer LKH einem schwerstverletzten Patienten ein Bohrloch im Schädel gesetzt haben soll, um eine Sonde zu legen. Gegen ihre Entlassung kämpft sie nun vor Gericht an.