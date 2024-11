Eisbullen holen Stürmer zurück nach Österreich

Ein Kanadier kehrt zurück in die österreichische ICE Hockey League. Scott Kosmachuk soll die Offensive vom EC Red Bull Salzburg verstärken. Von 2020 bis 2022 spielte der Kanadier für den Villacher SV. In der zweiten Saison für die Kärntner war der Stürmer nach John Hughes und Peter Schneider mit 33 Toren und 30 Assists in 58 Spielen der drittbeste Scorer der gesamten Liga. Zuletzt spielte der 30-Jährige in der finnischen Top-Liga Liiga bei TPS (29 Spiele, 9 Tore, 8 Assists) sowie in der KHL bei Lada Togliatti (46 Spiele, 10 tore, 17 Assists).