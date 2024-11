Gemeinsam Trost in schweren Stunden spenden

Vom Problemhund zum Familienhund

Ein glückliches Ende nahm auch das Schicksal von „Rafi“, dem Mischlingsrüden am Foto unten. Er wurde von „selbst ernannten“ Tierschützern als Straßenhund in Rumänien eingepackt und zu einer Familie nach Wien vermittelt. Doch der Rüde war verständlicherweise mit dieser krassen Veränderung vollkommen überfordert. Er war es nicht gewohnt, plötzlich in einer Wohnung zu leben. Denn nicht alles, was vielleicht gut gemeint ist, ist für ein Tier auch tatsächlich von Vorteil.