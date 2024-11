Fall Dornauer (SPÖ): „Am Rande der Korruption“

In der heutigen Folge von „Das Duell“ treffen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer aufeinander, um unter anderem über den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer zu sprechen. Weitere Themen sind die Sondierungsgespräche in Österreich, das Scheitern der Ampel-Koalition in Deutschland und die nächsten Schritte von Donald Trump. Durch die Sendung führt Moderatorin Tanja Pfaffeneder.