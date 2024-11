Wirtschaftskammer bekommt neuen Kopf an der Spitze

Für 14 Uhr hat der Wirtschaftsbund zum Pressegespräch nach Feldkirch eingeladen. Dort soll – so steht es in der Einladung – über die wesentlichen Anträge und Inhalte der wahlwerbenden Gruppen anlässlich der Kammerwahl gesprochen werden. Neben dem amtierenden Präsidenten der Vorarlberger Wirtschaftskammer nimmt offenbar auch Karlheinz Kopf am Gespräch teil. Im Vorfeld war zu erfahren, dass offenbar ein Wechsel an der Spitze des Präsidiums ansteht. Wilfried Hopfner (67) wird sich in den Ruhestand verabschieden. Karlheinz Kopf, ebenfalls 67 Jahre alt, soll ihm nachfolgen.