Tschertschessow: „Österreicher spielen frischer“

Für den kasachischen Fußball-Teamchef Stanislaw Tschertschessow steht das Nations-League-Spiel am Donnerstag (16 Uhr) in Almaty gegen Österreich im Zeichen der Revanche. Der 61-Jährige will zeigen, dass seine Auswahl besser ist, als es das 0:4 vor einem Monat in Linz vermuten lässt. Gleichzeitig ist sich der frühere Tirol-Goalie und -Trainer auch der Qualität der ÖFB-Mannschaft bewusst und bezeichnete sie als aussichtsreichsten Anwärter auf den Gruppensieg.