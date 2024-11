Die Eisbullen benötigen im Norden eine Steigerung

Mit etwas Verspätung hob der Eisbullen-Flieger Montagfrüh gen Norden ab. Wo heute (17.30) im finnischen Lahti die Pelicans im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League warten. Nicht mit an Bord war Phillip Sinn (der Deutsche kuriert weiter eine Krankheit aus), dafür aber reichlich an Gepäck. Eishockeytaschen eines kompletten Kaders in eine Chartermaschine zu bekommen, klingt so kompliziert, wie es tatsächlich auch ist. Dafür lief der Rest der Anreise reibungslos.