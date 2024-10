Warum Rangnicks Mail keine Wirkung zeigte

Macher geben gerne die Richtung vor, streben danach, dass nach ihrer Pfeife getanzt wird. Ralf Rangnick gehört zur Kategorie Macher, hat als österreichischer Teamchef einiges bewirkt. Er versuchte auch am Freitag, das Ruder noch herumzureißen: Zwei Stunden vor Sitzungsbeginn in Wien verschickte der Deutsche über seine Adresse eine Mail an die 13 Präsidiums-Mitglieder im ÖFB. Inhalt: Ein Appell des Trainer-Teams und des Spieler-Rats um Marko Arnautovic, in der die Wichtigkeit von Geschäftsführer Bernhard Neuhold für die Mannschaft betont wurde.