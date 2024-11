Karriereende mit 22: „Will Jesus Christus folgen“

Zuallererst liegt es mir am Herzen mich bei den Verantwortlichen, dem Staff und dem ganzen Team von Blau-Weiß Linz zu bedanken. Zusätzlich spreche ich auch ein großes Dankeschön an alle Personen aus, die mich bislang in sportlicher Hinsicht begleitet und unterstützt haben. Ich bin gläubiger Christ und lese die Bibel. Die Entscheidungen für mein Leben treffe ich selbst. Zudem bin ich noch kein Mitglied einer Kirche. Jesus Christus möchte ich folgen und der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will. Es ist meine persönliche Überzeugung, zu der ich in den letzten Tagen gekommen bin“

Silvan Wallner