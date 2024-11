Diese Bullen-Elf hat sich den Einsatz verdient!

Ein Satz, an dem sich auch die Bullen orientieren sollten. Unter der Woche feierten sie in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam zum ersten Mal seit Wochen einen überzeugenden Sieg. Trotz großer Verletzungssorgen, waren doch mit Mads Bidstrup, Amar Dedic – über den Einsatz des Duos heute (14.30, live auf Sky) gegen Blau-Weiß Linz wird noch entschieden – und Maurits Kjaergaard echte Stützen ausgefallen. Doch Lucas Gourna-Douath, Mamady Diambou, Nicolas Capaldo und Co. erledigten ihre Aufgaben stark. So hat sich die Startelf von Mittwoch heute noch einen Einsatz verdient!