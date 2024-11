Autounfall entpuppt sich als Mord aus Verzweiflung

Es ist eine schreckliche Tragödie, die sich in der Steiermark abgespielt hat: Ende September prallte ein 73 Jahre alter Grazer in den frühen Nachmittagsstunden in der Gemeinde St. Radegund mit seinem Auto gegen eine Stützmauer. Für seine Ehefrau (71) kam jede Hilfe zu spät. Der 73-Jährige erlag zehn Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.