FH-Studenten testen Photovoltaikanlagen in Lech

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lech testen FH-Studenten des Masterstudiums „Nachhaltige Energiesysteme“ zwei unterschiedliche Photovoltaikanlagen. So wird zum einen die zwischen Zürs und Lech befindliche Monzabon-Straßengalerie als Standort für eine PV-Anlage getestet. Nach mehreren Zwischenmessungen sind die Energieerträge sehr vielversprechend. Zum anderen wird der Einsatz von bifazialen Kollektoren, also jene Module, die Sonneneinstrahlung auch auf der Rückseite in Strom umwandeln, genauer unter die Lupe genommen. Die Module wurden auf dem Dach der Abwasserreinigungsanlage installiert und sollen unter anderem von der Reflexion der schneebedeckten Umgebung profitieren.