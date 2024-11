Augsburg gegen Hoffenheim- ab 15.30 Uhr LIVE

Hoffenheim steht nach neun Spieltagen auf dem Relegationsrang mit nur acht Punkten (die zweitschwächste Ausbeute in der Bundesliga der TSG nach neun Runden). Aber: Gegen keinen anderen Verein feierte Hoffenheim so viele Siege wie gegen Augsburg (15 in 26 Bundesligaspielen), sieben dieser Erfolge wurden sogar in der Fuggerstadt eingefahren.