Gestohlenes Bike von Polizei an Besitzer übergeben

Aus einer geschlossenen Tiefgarage in Telfs hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter das Motorrad gestohlen. Auch in einer anderen versperrten Tiefgarage schlugen die Diebe zu und ließen ein Quad mitgehen. Beide Fahrzeuge haben laut Polizei einen Wert in der Höhe eines vierstelligen Betrags.