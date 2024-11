Frau schaute, ob U-Bahn kommt: Von Zug erfasst!

Nur Stunden nachdem der zweite U-Bahn-Surfer seinen Verletzungen erlegen ist, hat sich am Donnerstagabend die nächste Tragödie mit einer Wiener U-Bahn ereignet. Eine Frau wollte offenbar nach einem U4-Zug sehen, als dieser in dem Moment tatsächlich einfuhr. Die 60-Jährige wurde dabei von der Garnitur schwer am Kopf verletzt.