Philipp treibt am Sonntag unseren Puls nach oben

Das Programm richtet sich an alle, die auch zuhause etwas für ihre Fitness tun möchten. Die Übungen sind so gestaltet, dass sie für verschiedene Fitnesslevel geeignet sind und ohne große Vorbereitung mitgemacht werden können. Egal, ob für ein kurzes Bewegungspensum im Alltag oder als regelmäßiger Start in die Fitness-Routine – das Angebot von krone.tv schafft eine einfache Möglichkeit, Bewegung in den Tag zu integrieren.