Handwerksmode als nachhaltige Alternative

Die Wegwerfmentalität im Modebereich erreicht auch in Österreich hohe Ausmaße: „Alleine in Österreich werden jährlich über 220.000 Tonnen Kleidung weggeworfen“, so Ali Maghsood. Mit dem Modehandwerk möchten sie Slow Fashion und maßgefertigte Kleidung fördern, die hochwertige und langlebige Alternativen bieten.