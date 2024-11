Herbstgenüsse rund um den steirischen Gnadenort

Die türkisgrüne Farbe und die naturnahe Umgebung machen den 58 Hektar großen Erlaufsee zu einem beliebten Ausflugsziel. Er liegt nordwestlich von Mariazell, direkt an der Grenze zu Niederösterreich. Der Bergsee eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für unsere Wanderung, da wir zu Beginn an der Uferpromenade entlanggehen und bereits nach wenigen Aufstiegsmetern einen schönen Ausblick auf den See haben.