Königin Camilla ist auf dem Weg der Besserung!

Auch Teilnahme an „Remembrance Sunday“?

Am Dienstag teilte der Palast mit, dass Queen Camilla wegen einer Erkrankung mehrere Termine absagen musste. Die Ehefrau von König Charles III. leide an einer Infektion der Atemwege. Die 77-Jährige erhole sich zu Hause und stehe unter ärztlicher Beobachtung.