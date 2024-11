Böse Überraschung für Spielerfrau nach Gala-Nacht

„Das war so schlimm. Damit habe ich in meinem Leben nicht gerechnet. Ich war so am Ende, habe an der Rezeption geweint, weil ich so schockiert war. Materielle Dinge kann man ersetzen, aber ich war perplex von der Menschheit“, nahm der an sich schöne Ausflug in die französische Hauptstadt ein weniger schöneres Ende.