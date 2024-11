Mehr Demokratie: Moskaus Antwort waren Panzer

Mit jeder weiteren Liberalisierungsmaßnahme wuchs das Unbehagen in Moskau. Am 18. August 1968 traf der Kreml schließlich die Entscheidung, in der Tschechoslowakei einzumarschieren – weil man fürchtete, dass am bevorstehenden 19. Parteitag der tschechischen Kommunisten die endgültige Übernahme der Partei durch den Reformflügel erfolgen würde. Verteidigungsminister Andrej Gretschko informierte die versammelten sowjetischen Militärführer von der Entscheidung zur Invasion mit den Worten: „Die Invasion wird stattfinden, selbst wenn sie zum dritten Weltkrieg führt“. Dass diese Gefahr nicht wirklich bestand, wusste Moskau: Die USA hätten den kurz zuvor erst unterzeichneten Kernwaffensperrvertrag nicht für eine sozialistische Reformbewegung aufs Spiel gesetzt.