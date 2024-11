„Wer schimpft, der kauft“: Verbundkarten boomen

Das alte Sprichwort „Wer schimpft, der kauft“ hat sich heuer bei den Tiroler Ski-Verbundkarten wieder einmal deutlich bewahrheitet. Obwohl alle drei – Freizeitticket, Regio- und Snow Card – teils deutlich teurer wurden, lief der Vorverkauf im Oktober so gut wie überhaupt noch nie – und das trotz phasenweiser spätsommerlicher Temperaturen. Früher Schnee fiel zwar in rauen Mengen, nun ist aber weit und breit keiner mehr in Sicht.