Zaubershow, Rock und traditioneller Leonhardiritt

In OÖ stehen am Wochenende großartige Unterhaltung und viel Abwechslung am Programm: Beim beliebten Weinfest in der PlusCity können z. B. edle Tropfen verkostet werden. Ein fulminanter Hörgenuss wartet in Riedau, wenn der Musikverein mit „The Greatest Showman“ Tradition mit Musical-Flair vereint. Angehenden Hochzeitspärchen wird bei einem Brunch in Holzhausen alles zum Thema Hochzeitstrends serviert.