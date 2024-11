Handball-Ass Wagner: „Das ist ein gutes Pflaster“

Andere Erwartungshaltung nach EURO-Gala

Am Mittwoch geht’s in der Vierergruppe gegen die Türkei und Tobis Ex-Fivers-Kollege Pehlivan los („Er ist absoluter Leistungsträger und Unterschiedsspieler“), am Sonntag in Schaffhausen gegen die Schweiz (Top-Gegner Deutschland wartet im März). Die Ausgangslage für die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic? „Wir haben durch die tolle EURO im Jänner eine andere Erwartungshaltung“, so Kreis Wagner, der beim historischen achten Platz geigte. Tenor: „Gegen die Türkei müssen wir, gegen die Schweiz sollten wir siegen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einen großen Schritt in Richtung erfolgreicher Quali gemacht.“