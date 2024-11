70-Jährige half Wunderheilerin bei Betrügereien

„Dachte, sie würde Telefonsex anbieten“

So gibt sie an, gar nichts von den Betrügereien ihrer Bekannten gewusst zu haben. „Und woher glauben Sie, stammt das ganze Geld auf Ihrem Konto?“, will Richter Philipp Plattner von der 70-Jährigen wissen. Die Antwort kommt zwar prompt, jedoch für Staatsanwältin Karin Dragosits als auch den Herrn Rat wenig überzeugend: „Ich habe nur gewusst, dass ihre Bekannte als Wahrsagerin und Hexe tätig ist. Was sie dabei konkret getan hat, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, dachte ich, sie würde Telefonsex anbieten.“