Sensationsfund: Bub (8) entdeckt riesigen Stoßzahn

Ein Ausflug mit seinem Fahrrad hat für den achtjährigen Henri Pingitzer am Samstag in Mattersburg mit einem Sensationsfund geendet: Der Bub entdeckte einen etwa 1,80 Meter langen Stoßzahn. Das Horn befand sich in rund vier Metern Tiefe. An der Stelle wurde Erde für ein Rückhaltebecken ausgehoben – für den begeisterten Hobby-Archäologen der ideale Platz für seine „Forschungen“.