SPD-Chef Klingbeil bezeichnet AFD als „Nazis“

In Deutschland wurde der Ton in der Elefantenrunde der Parteivorsitzenden nach der Europawahl scharf. Besonders SPD-Chef Lars Klingbeil und AfD-Chefin Alice Weidel gerieten aneinander und lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Dabei bezeichnete Klingbeil Weidel am Sonntagabend auf n-tv als »Nazi«, was bei der AfD-Chefin Empörung auslöste.