Vulkanausbruch in Indonesien: Tausende evakuiert

Mangel an Medizin und Lebensmitteln

Dringend benötigte Hilfsgüter wie medizinisches Material und Lebensmittel werden in die betroffenen Gebiete geschickt, obwohl das schwierige Gelände und die Asche die Zufahrt erschweren. Rund 2400 Menschen haben bereits Zuflucht in Evakuierungszentren in benachbarten Dörfern gefunden, oft mit nichts außer ihrer Kleidung am Leib.