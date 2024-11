Halleiner Ex-Amtsleiter zu Geldstrafe verurteilt

Pornos in der Dienstzeit?

Einem Ex-Amtsleiter der Stadt Hallein wurden mehrere Dienstvergehen vorgeworfen, unter anderem angebliches Speichern von Naziliedern am Dienst-Server, Konsumieren von Pornos in der Dienstzeit oder die Missachtung von Weisungen. Dieser Beamte soll dienstfrei gestellt und später suspendiert worden sein. Eine Bestätigung der Gemeinde hierzu gibt es nicht.