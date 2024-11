„Tagelang gefesselt von Ereignissen rund um uns“

Lob an die Einsatzkräfte

Zum Abschluss wünschte er den Kirchengängern „einen erholsamen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.“ Auch Bürgermeister Klaus Gatringer nahm am Gottesdienst teil, hofft ebenfalls, dass bald Normalität in der 2500-Seelen-Gemeinde einkehren wird. Ein großes Dankeschön und Lob gab es vor Ort an die zahlreichen Einsatzkräfte: „Sie haben einen super Job gemacht. Wir haben uns immer sicher gefühlt.“