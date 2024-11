Bregenzer Pfänderbahn wird unter die Lupe genommen

Wer dem Nebel entfliehen und stattdessen auf dem Bregenzer Hausberg Sonne tanken will, wird sich in den kommenden Wochen per pedes, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto auf den Weg machen müssen. Aufgrund der Herbstrevision stellt die Pfänderbahn bis zum 29. November ihren Betrieb ein. Die gesamte Anlage wird detailliert überprüft und gewartet, unter anderem werden von externen Fachkräften das Getriebe der Bahn sowie das Zugseil kontrolliert. So sollen etwaige Schwachstellen und Materialermüdungen frühzeitig erkannt und umgehend behoben werden.