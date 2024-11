Nebel und Nacht: Mexikaner von Nordkette geholt

Diesen Service hatten die Mexikaner, die am Samstagabend auf dem Innsbrucker Klettersteig in Bergnot gerieten, nicht erwartet. Erst brachten die Bergrettung Innsbruck und der Notarztheli C 1 das Trio ins Tal, dann organisierten die Einsatzkräfte den Mexikanern die in einem Sportgeschäft „eingesperrten“ Reisepässe.