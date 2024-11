Skifahrerin stürzte auf Tiroler Gletscher in Kluft

Schwerer Skiunfall am Donnerstag am Hintertuxer Gletscher in Tirol! Eine 55-jährige Deutsche geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte in weiterer Folge senkrecht in eine Randkluft ab. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.