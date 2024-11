Bregenz will harte Woche erfolgreich abschließen

Kaiba zurück, Marte gesperrt

Mittelfeldmann Djawal Kaiba kehrt nach Verletzung in den Kader zurück, Verteidiger Raul Marte blieb daheim, weil er eine Gelbsperre absitzen muss. „Wir wollen so weitermachen wie in den vergangenen Wochen“, stellt Trainer Regi van Acker klar, „und gewinnen wollen wir sowieso jedes Spiel.“