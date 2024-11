Glasner: „Irgendwann kommt der Moment, an dem …“

„Fahren nach Wolverhampton, um dieses Spiel zu gewinnen!“

Crystal Palace hat am vergangenen Wochenende in der Liga mit einem 1:0 gegen Tottenham den ersten Saisonsieg gefeiert, am Mittwoch folgte ein 2:1-Sieg im Ligacup gegen Aston Villa. „Die Spieler haben das bei Villa wirklich gut gemacht, und wir wollen diese Siegesserie fortsetzen“, sagte Glasner. „Wir haben Vertrauen in jeden einzelnen Spieler, und deshalb fahren wir nach Wolverhampton, um dieses Spiel zu gewinnen.“