„Endlich!“ Austria Wien feiert goldenen Oktober

Das Ende des goldenen Oktobers war dann aber doch noch ein wenig schmerzhaft. Bei der Cup-Auslosung gab’s die schwerste aller 14 Optionen: Sturm Graz, auswärts. „Eine spannende Aufgabe“, sagt Coach Stephan Helm lächelnd. Die Partie in Graz wird das erste Pflichtspiel 2025 für die Austria sein. Und Helm verspricht: „Dann werden wir noch einen Schritt weiter als jetzt sein.“ Im Hier und Jetzt gab’s vorerst das gelungene Oktoberfest zu analysieren. Die Gründe? Helm: „Die Mannschaft ist extrem hungrig, dazu sind wir sehr stabil geworden, beschützen unser Tor sehr gut. Die Phasen, in denen wir so spielen, wie wir uns das vorstellen, werden immer länger.“ Nachsatz: „Und endlich belohnen wir uns auch mit Siegen, das ist das Wichtigste.“