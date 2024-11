„Es ist erlaubt, auch an etwas anderes zu denken“

Kinderfragen ehrlich beantworten

Siepers Team unterstützt Eltern auch dabei, die Geschehnisse Kindern zu erklären. „Erwachsene sollten Fragen der Kinder in altersentsprechenden Worten und ehrlich beantworten, aber nicht mehr erzählen, als sie wissen wollen“, rät die Expertin. „Wenn Kinder zum Beispiel fragen, warum da so viel Polizei ist, könnte man antworten: Weil die Polizei jemanden sucht.“ Damit würden Kinder Sicherheit bekommen, „weil sie wissen, sie bekommen ehrliche Antworten und müssen nicht Gerüchten in der WhatsApp-Klassengruppe vertrauen“, so Sieper.