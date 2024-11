Drei beste Freunde auf und hinter der Bühne

Kunstbegeistert ja, aber eine weiße Leinwand ...

„Im Grunde geht es um drei Freunde, von denen einer ein weißes Bild kauft. So fängt’s an“ Das Besondere daran? Nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne verbindet sie mit den Kollegen Christoph von Friedl und Manuel Witting eine unglaubliche, knapp 30-jährige (!) Freundschaft. „Wir drei waren und sind bis heute die besten Freunde, wir waren miteinander in der Schauspielschule. 2000 haben wir abgeschlossen und da waren wir ja schon vier Jahre zusammen in der Schule. Also seit 28 Jahren sind wir beste Freunde!“, so Sprenger.