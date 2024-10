Auto rutschte in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Zu der Kollision kam es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr im Gemeindegebiet von Oetz, wo ein 38-jähriger Deutscher gerade auf der L237 Kühtaistraße talwärts fuhr. Eigenen Angaben zufolge kam er dabei in einer Linkskurve ins Rutschen und rutschte daraufhin rund 30 bis 40 Meter die Fahrbahn entlang, bevor er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet. Dort kam ihm in diesem Moment das Auto eines Einheimischen (21) entgegen. Es kam zum Frontalcrash.