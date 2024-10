Polcanova über EM-Gold & die Liebe zu Harry Potter

Am 20. Oktober verzaubert Sofia Polcanova ganz Österreich. Die 30-Jährige verteidigt bei der Tischtennis-EM in Linz ihren Einzel-Titel, holt zudem Silber im Doppel- und Mixed- Bewerb. Im krone.tv Sport-Talk spricht die gebürtige Moldauerin über die Emotionen beim Heim-Turnier, ihre Anfänge in Österreich sowie ihre Affinität zu Harry Potter.