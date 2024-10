Erste Saison mit neuem Rollstuhl geglückt

Über den Salzburgring gedüst, bei der Weltmeisterschaft in Japan sowie beim Berlin-Marathon am Start gestanden und mit einem Olympiateilnehmer den Rollstuhlsport vorgestellt: Die Saison von Para-Athlet Ludwig Malter hatte einiges zu bieten. „Ich habe einige neue österreichische Rekorde aufstellen können. Dieses Jahr bin ich auch mehr gereist, hab‘ an mehr Wettkämpfen teilgenommen und konnte so auch viele neue Erfahrungen sammeln“, sagt der 24-Jährige, der heuer erstmals mit einem rein aus Carbon angefertigten Rollstuhl von einer Schweizer Firma die Rennen bestritt. „Dieser hat sich auf der Bahn und auf der Straße bewährt.“