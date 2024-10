„Fluglinie hat uns völlig im Stich gelassen“

Das Innsbrucker Gastronomen-Ehepaar Heinz und Gerda Seiler ist, wie berichtet, nach ihrer dreitägigen Odyssee am Flughafen Teneriffa Süd am Montag in den frühen Morgenstunden wohlbehalten zu Hause angekommen. Der schale Beigeschmack, den die desaströse Rückreise hatte, bleibt den beiden lebensbejahenden Senioren aber wohl immer in Erinnerung.