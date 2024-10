Todessturz von Grazer Anwalt: Ehepaar vor Gericht

Es dürfte ein heiterer Sommerabend auf einer Terrasse am Badesee Copacabana südlich von Graz gewesen sein – der in einer Tragödie enden sollte. Ein bekannter Grazer Anwalt und Immobilienentwickler war am 23. August des Vorjahres mit seinem Elektroboot zu seinen Nachbarn und Freunden, ein Ehepaar, zu Besuch gekommen. Es wurde gefeiert, auch reichlich Alkohol soll geflossen sein.