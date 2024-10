Großbrand in Altbau: Feuerwehr im Großeinsatz

Brandalarm in Wien-Mariahilf: In der Nacht von Sonntag auf Montag bricht in einem mehrgeschossigen Altbau ein Feuer aus. Anfänglich schätzten die Einsatzkräfte die Situation als einen geringfügigen Brand ein. Jedoch wurde rasch deutlich, dass das Feuer eine weitaus größere Intensität aufwies als ursprünglich vermutet.