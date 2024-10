Prelec: „Hoffentlich ist der Knopf aufgegangen“

„Mannschaft immer stabiler“

Der trotz der ersten schwachen Hälfte am Ende mit Violett ein 3:0 feierte, den dritten Sieg in Folge holte und auf Platz drei kletterte. Mit 18 Punkten aus elf Partien starteten die Veilchen zuletzt 2016/17 besser in die Liga (19). „Nach der Pause haben wir zwei, drei Dinge verändert, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben das Heft noch mehr an uns reißen können. Vor der Saison war die Stabilität ein riesengroßes Thema. Man kann nicht davon ausgehen, dass mit der ersten Runde alles gut ist, daran haben wir in den letzten Wochen viel gearbeitet. Die Mannschaft präsentiert sich immer stabiler!“