Ein Toter und 20 Verletzte bei bösen Fan-Krawallen

Dem Bericht zufolge waren die Cruzeiro-Fans auf dem Rückweg von Curitiba, wo ihre Mannschaft in der brasilianischen Meisterschaft 0:3 gegen Athletico Paranaense verloren hatte. Palmeiras spielte in São Paulo 2:2 gegen Fortaleza. Die beiden Gruppen trafen schließlich nahe der Gemeinde Mairiporã in der Metropolregion São Paulo aufeinander.